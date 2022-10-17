Источник: известны обладатели Золотого мяча, Трофея Яшина и Копа Трофи
Вручение наград состоится в понедельник, 17 октября
В Париже вечером в понедельник, 17 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча 2022 года. Кроме этого, найдут своих обладателей приз для лучшего голкипера года – Трофей Яшина, и приз Копа Трофи для лучшего молодого футболиста.
Сообщается, что обладателем Золотого мяча станет французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.
Представитель мадридской команды станет лучшим и в борьбе за Трофей Яшина. Его выиграет Тибо Куртуа. А вот приз Копа Трофи выиграет полузащитник «Барселоны» Гави.
Источник также утверждает, что Приз Герда Мюллера будет вручен нынешнему форварду «Барселоны» Роберту Левандовски – в предыдущем сезоне он за клуб(тогда – «Баварию») и сборную забил больше всех голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американский боксер прокомментировал победу над Робертом Хелениусом из Финляндии
Смотрите мощнейший нокаутирующий удар от Бронзового бомбардировщика