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17 октября 2022, 01:49 | Обновлено 17 октября 2022, 01:56
407
0

Источник: известны обладатели Золотого мяча, Трофея Яшина и Копа Трофи

Вручение наград состоится в понедельник, 17 октября

17 октября 2022, 01:49 | Обновлено 17 октября 2022, 01:56
407
0
Источник: известны обладатели Золотого мяча, Трофея Яшина и Копа Трофи
Getty Images/Global Images Ukraine

В Париже вечером в понедельник, 17 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча 2022 года. Кроме этого, найдут своих обладателей приз для лучшего голкипера года – Трофей Яшина, и приз Копа Трофи для лучшего молодого футболиста.

Сообщается, что обладателем Золотого мяча станет французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

Представитель мадридской команды станет лучшим и в борьбе за Трофей Яшина. Его выиграет Тибо Куртуа. А вот приз Копа Трофи выиграет полузащитник «Барселоны» Гави.

Источник также утверждает, что Приз Герда Мюллера будет вручен нынешнему форварду «Барселоны» Роберту Левандовски – в предыдущем сезоне он за клуб(тогда – «Баварию») и сборную забил больше всех голов.

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Золотой мяч Карим Бензема Тибо Куртуа Гави
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Источник Marca
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