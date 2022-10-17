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  4. ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии
Бразилия
17 октября 2022, 13:21 |
540
0

ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии

Команда экс-футболиста «Шахтера» оказалась сильнее нынешних подопечных экс-тренера «горняков»

17 октября 2022, 13:21 |
540
0
ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии
shakhtar.com

Накануне в Бразилии состоялся матч 32-го тура Серии А между «Ботафого» и «Интернасьоналом», который завершился победой гостей со счетом 1:0.

Перед началом игры журналисты запечатлели момент с теплыми и дружескими объятиями вингера «Интернасьонала» Тайсона и главного тренера «Ботафого» Луиша Каштру, которые ранее вместе работали в «Шахтере».

Судя по улыбкам и достаточно продолжительному общению, футболист и тренер зарыли «топор войны».

Напомним, ранее Тайсон позволял себе нелецеприятные высказывания в адрес Луиша Каштру, заявив, что в «Шахтере» он «боролся с тренерским штабом».

Португальский наставник также упоминал о сложностях в отношениях с Тайсоном, но в мае минувшего года подчеркивал, что они уже в прошлом.

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Тайсон Луиш Каштру Ботафого Интернасьонал выбор редакции
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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