ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии

Накануне в Бразилии состоялся матч 32-го тура Серии А между «Ботафого» и «Интернасьоналом», который завершился победой гостей со счетом 1:0.

Перед началом игры журналисты запечатлели момент с теплыми и дружескими объятиями вингера «Интернасьонала» Тайсона и главного тренера «Ботафого» Луиша Каштру, которые ранее вместе работали в «Шахтере».

Судя по улыбкам и достаточно продолжительному общению, футболист и тренер зарыли «топор войны».

Напомним, ранее Тайсон позволял себе нелецеприятные высказывания в адрес Луиша Каштру, заявив, что в «Шахтере» он «боролся с тренерским штабом».

Португальский наставник также упоминал о сложностях в отношениях с Тайсоном, но в мае минувшего года подчеркивал, что они уже в прошлом.