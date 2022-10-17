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  4. 648 минут без пропущенных голов. Днепр-1 установил новый клубный рекорд
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 11:36 |
177
0

648 минут без пропущенных голов. Днепр-1 установил новый клубный рекорд

Алексей Довгий прервал невероятную серию Макса Валефа

17 октября 2022, 11:36 |
177
0
648 минут без пропущенных голов. Днепр-1 установил новый клубный рекорд
СК Днепр-1

16 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между «Рухом» и «Днепром-1» (2:3).

Гол, забитый Алексеем Довгим в ворота Макса Валефа на 30-й минуте встречи «Рух» – «Днепр-1», прервал рекордную «сухую» серию днепрян в УПЛ. Она продолжалась 648 минут и началась еще в прошлом сезоне.

До этого в последний раз «Днепр-1» пропускал в Премьер-лиге 6 декабря 2021 года на 12-й минуте матча против «Черноморца» (отличился Евгений Исаенко). После этого в чемпионате 2021/22 «Днепр-1» успел провести «сухой» матч против «Мариуполя» (3:0) – в обеих встречах в воротах стоял Валентин Кожокару.

Уже в текущем чемпионате 2022/23 Макс Валеф провел пять «сухих» матчей подряд («Динамо» – 3:0, «Верес» – 2:0, «Металлист 1925» – 3:0, ФК «Львов» – 3:0, «Заря» – 3:0) и еще 30 минут держал ворота под замком в игре с «Рухом».

Таким образом, Макс Валеф установил личный рекорд на уровне 480 минут, а общий клубный «сухой» рекорд теперь равняется 648 минутам.

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Алексей Довгий Макс Валеф Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валентин Кожокару Рух - Днепр-1 Рух Львов рекорд
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Источник СК Днепр-1
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