Днепр-1 пропустил первый мяч в УПЛ-2022/23
«Сухую» идиллию днепрян развеял Алексей Довгий
В первых пяти матчах УПЛ-2022/23 «Днепр-1» не пропустил ни одного мяча. Однако в шестой игре «сухую» идиллию днепрян на 479-й минуте от начала чемпионата развеял 32-летний хавбек «Руха» Алексей Довгий. Более продолжительную стартовую серию без пропущенных голов имело только «Динамо» в сезоне-1995/96 - 594 минуты.
К слову, гол Алексея Довгого стал ко всему прочему 50-м для желто-черных в элитном дивизионе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные стартовые сухие серии
|
Серия
|
Клуб
|
Сезон
|
Вратари
|
594’
|
Динамо
|
1995/96
|
Александр ШОВКОВСКИЙ (504’), Андрей КОВТУН (90’)
|
479’
|
Днепр-1
|
2022/23
|
МАКС ВАЛЕФ
|
469’
|
Олимпик
|
2017/18
|
Заури МАХАРАДЗЕ (289’), Артем КИЧАК (180’)
|
443’
|
Шахтер
|
2003/04
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
443’
|
Динамо
|
2018/19
|
Денис БОЙКО
|
427’
|
Александрия
|
2018/19
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
426’
|
Металлист
|
2005/06
|
Александр ГУМЕНЮК
|
411’
|
Шахтер
|
2006/07
|
Дмитрий ШУТКОВ (180’), Ян ЛАШТУВКА (141’),
|
|
|
|
Стипе ПЛЕТИКОСА (90’)
|
405’
|
Днепр
|
2014/15
|
Денис БОЙКО
|
359’
|
Шахтер
|
1999/00
|
Юрий ВИРТ
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