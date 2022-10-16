Днепр-1 пропустил первый мяч в УПЛ-2022/23

В первых пяти матчах УПЛ-2022/23 «Днепр-1» не пропустил ни одного мяча. Однако в шестой игре «сухую» идиллию днепрян на 479-й минуте от начала чемпионата развеял 32-летний хавбек «Руха» Алексей Довгий. Более продолжительную стартовую серию без пропущенных голов имело только «Динамо» в сезоне-1995/96 - 594 минуты.

К слову, гол Алексея Довгого стал ко всему прочему 50-м для желто-черных в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые сухие серии