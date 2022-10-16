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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 21:24 | Обновлено 16 октября 2022, 21:33
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Днепр-1 пропустил первый мяч в УПЛ-2022/23

«Сухую» идиллию днепрян развеял Алексей Довгий

16 октября 2022, 21:24 | Обновлено 16 октября 2022, 21:33
102
0
Днепр-1 пропустил первый мяч в УПЛ-2022/23
ФК Рух

В первых пяти матчах УПЛ-2022/23 «Днепр-1» не пропустил ни одного мяча. Однако в шестой игре «сухую» идиллию днепрян на 479-й минуте от начала чемпионата развеял 32-летний хавбек «Руха» Алексей Довгий. Более продолжительную стартовую серию без пропущенных голов имело только «Динамо» в сезоне-1995/96 - 594 минуты.

К слову, гол Алексея Довгого стал ко всему прочему 50-м для желто-черных в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные стартовые сухие серии

Серия

Клуб

Сезон

Вратари

594’

Динамо

1995/96

Александр ШОВКОВСКИЙ (504’), Андрей КОВТУН (90’)

479’

Днепр-1

2022/23

МАКС ВАЛЕФ

469’

Олимпик

2017/18

Заури МАХАРАДЗЕ (289’), Артем КИЧАК (180’)

443’

Шахтер

2003/04

Стипе ПЛЕТИКОСА

443’

Динамо

2018/19

Денис БОЙКО

427’

Александрия

2018/19

Юрий ПАНЬКИВ

426’

Металлист

2005/06

Александр ГУМЕНЮК

411’

Шахтер

2006/07

Дмитрий ШУТКОВ (180’), Ян ЛАШТУВКА (141’),

 

 

 

Стипе ПЛЕТИКОСА (90’)

405’

Днепр

2014/15

Денис БОЙКО

359’

Шахтер

1999/00

Юрий ВИРТ

 

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Источник Sport.ua
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