Рейтинг WTA. Калинина поднялась на две строчки, Бадоса потеряла 4 позиции
Донна Векич вернулась в первую полусотню
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира. На более престижных соревнованиях WTA 500 в Сан-Диего победила первая ракетка мира Ига Свёнтек. Она оторвалась от второго места уже на 6280 очков. Финалистка Донна Векич вернулась в первую полусотню – 47-е место.
На турнире в Клуж-Напоке победил квалифаер Анна Блинкова, это позволило ей снова занять место в первой сотне. На 11 позиций поднялась и финалистка Жасмин Паолини (67).
В первой десятке одно большое изменение – Паула Бадоса опустила с четвертой позиции на восьмую.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина поднялась на две строчки, Дарья Снигур – на одну. Остальные наши топовые спортсменки немного потеряли. Даяна Ястремская в ближайшее время рискует снова покинуть первую сотню.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила место в первой десятке.
Топ-10 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Арина Соболенко поднялась на пятую строчку.
Чемпионская гонка WTA
Из украинок в Чемпионской гонке свои позиции улучшили Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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