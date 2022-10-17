Рейтинг WTA. Калинина поднялась на две строчки, Бадоса потеряла 4 позиции

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира. На более престижных соревнованиях WTA 500 в Сан-Диего победила первая ракетка мира Ига Свёнтек. Она оторвалась от второго места уже на 6280 очков. Финалистка Донна Векич вернулась в первую полусотню – 47-е место.

На турнире в Клуж-Напоке победил квалифаер Анна Блинкова, это позволило ей снова занять место в первой сотне. На 11 позиций поднялась и финалистка Жасмин Паолини (67).

В первой десятке одно большое изменение – Паула Бадоса опустила с четвертой позиции на восьмую.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина поднялась на две строчки, Дарья Снигур – на одну. Остальные наши топовые спортсменки немного потеряли. Даяна Ястремская в ближайшее время рискует снова покинуть первую сотню.

Украинки в рейтинге WTA





В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила место в первой десятке.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Арина Соболенко поднялась на пятую строчку.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке свои позиции улучшили Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Украинки в Чемпионской гонке WTA