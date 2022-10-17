Хацкевич проиграл первый матч на Кипре. В команде обидчика играет украинец

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет «Кармиотиссу» из Кипра, в матче 7-го тура национального чемпионата по футболу уступил команде АЕЛ.

Отметим, что за АЕЛ играет воспитанник «Динамо» – Кристиан Биловар.

Хацкевич возглавил аутсайдера чемпионата «Кармиотиссу» в сентябре 2022 года. За это время клуб под руководством Хацкевича провел три матча: одна победа, одна ничья и одно поражение.

Центрбек АЕЛа Кристиан Биловар пополнил команду в конце августа 2022 года. Арендное соглашение динамовца рассчитано до конца сезона. 21-летний защитник сыграл пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

К слову, «Кармиотисса» и АЕЛ являются конкурентами за сохранение места в элитном дивизионе. После этой победы АЕЛ обошел «Кармиотиссу» и теперь занимает восьмое место. Команда Хацкевича в семи матчах набрала семь баллов и расположилась на 12-й строчке.

Чемпионат Кипра по футболу. 7-й тур

«Кармиотисса» – АЕЛ

Голы: Думбия, 73 – Силва, 18, Папафотис, 41