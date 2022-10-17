Гвардиолу в Ливерпуле закидали монетами

Поклонники «Ливерпуля» отметились негостеприимным поведением во время матча 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0). В разгар второго тайма они стали бросать с трибуны монеты в наставника «горожан» Пепа Гвардиолу.

Случилось это вскоре после того, как был отменен гол в исполнении игрока «Манчестер Сити» Фила Фодена, что вызвало шквал эмоций у испанского наставника гостей. К счастью, как признался после матча Гвардиола, желаемого фанаты не добились.

«Толпа кидалась монетками, но в меня не попали. Может, в следующий раз у них получится получше», – оценил случившееся Пеп Гвардиола.

В свою очередь, «Ливерпуль» осудил поведение фанатов. Клуб пообещал найти виновных, и пожизненно запретить им вход на трибуны «Энфилда».