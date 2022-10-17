Это провал. Игроки Барселоны удостоены критических оценок за игру с Реалом

Испанское издание Marca выставило оценки футболистам за матч 9-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», который, как известно, завершился победой мадридцев со счетом 3:1.

Без оценок, то есть – никак не проявив себя, встречу завершили сразу четыре игрока «Барселоны». Это Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Усман Дембеле и Роберт Левандовски. По одной звезде (низшая оценка) получили 8 футболистов каталонской команды и ее главный тренер Хави. Самой высокой оценки в рядах «блауграны» удостоен Ансу Фати – 2 звезды.

В свою очередь, в составе «Реала» 3 звезды (высшая оценка) получили Эдер Милитао, Тони Кроос и Федерико Вальверде. А работе наставника «галактикос» Карло Анчелотти оценена 2 звездами. Зато украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин получил от Marca более чем скромную 1 звезду.

Ранее сообщалось, что игра Лунина в Эль Класико удостоена высокой оценки от авторитетного портала WhoScored.