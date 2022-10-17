Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это провал. Игроки Барселоны удостоены критических оценок за игру с Реалом
Испания
17 октября 2022, 03:08 |
173
0

Это провал. Игроки Барселоны удостоены критических оценок за игру с Реалом

Досталось и нашему Андрею Лунину

17 октября 2022, 03:08 |
173
0
Это провал. Игроки Барселоны удостоены критических оценок за игру с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанское издание Marca выставило оценки футболистам за матч 9-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной», который, как известно, завершился победой мадридцев со счетом 3:1.

Без оценок, то есть – никак не проявив себя, встречу завершили сразу четыре игрока «Барселоны». Это Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Усман Дембеле и Роберт Левандовски. По одной звезде (низшая оценка) получили 8 футболистов каталонской команды и ее главный тренер Хави. Самой высокой оценки в рядах «блауграны» удостоен Ансу Фати – 2 звезды.

В свою очередь, в составе «Реала» 3 звезды (высшая оценка) получили Эдер Милитао, Тони Кроос и Федерико Вальверде. А работе наставника «галактикос» Карло Анчелотти оценена 2 звездами. Зато украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин получил от Marca более чем скромную 1 звезду.

Ранее сообщалось, что игра Лунина в Эль Класико удостоена высокой оценки от авторитетного портала WhoScored.

По теме:
Азар добился уникального достижения в играх за Реал против Барселоны
Арестован сын президента Барселоны
Андрей ЛУНИН: «Я самый счастливый человек на свете»
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Андрей Лунин Реал - Барселона Роберт Левандовски
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Нельзя нажать кнопочку и обыграть Динамо. Луческу – топ-тренер»
Футбол | 16 октября 2022, 20:40 14
ЙОВИЧЕВИЧ: «Нельзя нажать кнопочку и обыграть Динамо. Луческу – топ-тренер»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Нельзя нажать кнопочку и обыграть Динамо. Луческу – топ-тренер»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Динамо»

ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
Футбол | 17 октября 2022, 00:40 0
ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке

Наставник «Ливерпуля» был удален из технической зоны из-за эмоций

Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Футбол | 16.10.2022, 15:12
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Бокс | 16.10.2022, 07:35
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 16.10.2022, 10:38
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
15.10.2022, 17:49 25
Футбол
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
16.10.2022, 07:55 3
Бокс
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
15.10.2022, 16:36 3
Теннис
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
16.10.2022, 05:10 1
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
16.10.2022, 08:22
Бокс
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
16.10.2022, 20:24 8
Футбол
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
16.10.2022, 21:36 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности