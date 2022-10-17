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  4. Мбаппе объяснился относительно вероятного ухода из ПСЖ
Франция
17 октября 2022, 02:10 | Обновлено 17 октября 2022, 02:13
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0

Мбаппе объяснился относительно вероятного ухода из ПСЖ

Нападающему прогнозируют смену клуба в январе

17 октября 2022, 02:10 | Обновлено 17 октября 2022, 02:13
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0
Мбаппе объяснился относительно вероятного ухода из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о якобы его желании покинуть коллектив в будущее зимнее межсезонье. Француз выступил с обращением после матча 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:0), в котором он помог Неймару стать автором единственного победного гола.

«Я счастлив в «ПСЖ» и даже не думал об уходе в январе. Я никак не причастен к той информации, которая появилась вечером перед игрой с «Бенфикой», и был также шокирован ею. Всегда найдутся люди, которые обвинят меня в чем-то, но, что касается этой темы, то я в ней не замешан. В то время, когда она была опубликована, я уже дремал, а мое ближайшее окружение находилось на матче моего младшего брата.

Те слухи, что мы увидели позднее, повергли нас в шок. Но впереди было две игры, поэтому я только сейчас нашел время, чтобы сказать, что это абсолютно ложная информация, я всем доволен», – заявил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе испортились отношения с партнерами по парижской команде.

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Источник Le Figaro
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