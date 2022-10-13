У Мбаппе испортились отношения с партнерами по ПСЖ

Некоторые футболисты парижского «ПСЖ» недовольны тем, что Килиан Мбаппе имеет в коллективе особенный статус, который заметно выделяет его среди всех. Такое положение уроженец Парижа получил после того, как минувшим летом подписал с клубом новый контракт.

По этой причине у Килиана в последнее время заметно ухудшились отношения с одной частью команды. Сообщается, что, к примеру, капитан парижан Маркиньос и некоторые испаноговорящих футболисты клуба поддерживают Лионеля Месси и Неймара, а никак не Мбаппе.

Не на руку положению нападающего и резкие смены в его настроении, которые ничем видимым не продиктованы. Говорят, сегодня Килиан может на тренировке шутить и улыбаться, а на следующий день преимущественно молчать, а то и дерзить в ответ. Якобы от Мбаппе отвернулись даже некоторые французские игроки. Зато у форварда есть поддержка главного тренера Кристофа Галтье.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» уличен в умышленной акции по критике оппонентов, СМИ и даже Килиана Мбаппе.