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Франция
12 октября 2022, 19:06 | Обновлено 12 октября 2022, 19:08
33
0

ПСЖ уличен в умышленной акции по критике оппонентов, СМИ и даже Мбаппе

Парижане спались

12 октября 2022, 19:06 | Обновлено 12 октября 2022, 19:08
33
0
ПСЖ уличен в умышленной акции по критике оппонентов, СМИ и даже Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Парижский «ПСЖ» якобы проводил умышленные организованные акции по критике других клубов, журналистов, СМИ, а также даже нападающего своей команды Килиана Мбаппе. Ради этой цели клуб создавал в соцсетях фейковые аккаунты.

Начало такой «работе» «ПСЖ» было положено в 2019 году. Тогда досталось Мбаппе на фоне слухов о его возможном переходе в мадридский «Реал».

Кроме этого, парижане также проводили подобные кампании против журналистов, а также, скажем, девушки, обвинявшей Неймара в изнасиловании. За организацию всего процесса отвечало агентство Digital Big Brother, которое контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ».

В «ПСЖ» все обвинения в свой адрес категорически опровергли.

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Источник Le Parisien
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