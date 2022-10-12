ПСЖ уличен в умышленной акции по критике оппонентов, СМИ и даже Мбаппе

Парижский «ПСЖ» якобы проводил умышленные организованные акции по критике других клубов, журналистов, СМИ, а также даже нападающего своей команды Килиана Мбаппе. Ради этой цели клуб создавал в соцсетях фейковые аккаунты.

Начало такой «работе» «ПСЖ» было положено в 2019 году. Тогда досталось Мбаппе на фоне слухов о его возможном переходе в мадридский «Реал».

Кроме этого, парижане также проводили подобные кампании против журналистов, а также, скажем, девушки, обвинявшей Неймара в изнасиловании. За организацию всего процесса отвечало агентство Digital Big Brother, которое контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ».

В «ПСЖ» все обвинения в свой адрес категорически опровергли.