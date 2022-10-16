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Наполи
16.10.2022, FT 3 : 2
Болонья
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Италия
16 октября 2022, 21:29 | Обновлено 16 октября 2022, 22:20
266
0

Серия А. Наполи одержал десятую победу подряд

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью»

16 октября 2022, 21:29 | Обновлено 16 октября 2022, 22:20
266
0
Серия А. Наполи одержал десятую победу подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Наполи» в 10-м туре Серии А дома одержал непростую победу 3:2 над «Болоньей». Для команды Лучано Спаллетти это шестая победа подряд в Серии А и десятая во всех турнирах.

«Наполи» благодаря этой победе набрал 26 очков в 10 турах и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.

«Наполи» – «Болонья» – 3:2
Голы: Жезус 45, Лосано 49, Осимхен 69 – Зиркзее 41, Барроу 51

Ранее «Удинезе» поделил очки с «Лацио».

Обзор матча «Наполи» – «Болонья»:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Жезус (Наполи).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
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Источник Sport.ua
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