Италия16 октября 2022, 21:29 | Обновлено 16 октября 2022, 22:20
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Серия А. Наполи одержал десятую победу подряд
Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью»
16 октября 2022, 21:29 | Обновлено 16 октября 2022, 22:20
266
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Сегодня «Наполи» в 10-м туре Серии А дома одержал непростую победу 3:2 над «Болоньей». Для команды Лучано Спаллетти это шестая победа подряд в Серии А и десятая во всех турнирах.
«Наполи» благодаря этой победе набрал 26 очков в 10 турах и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.
«Наполи» – «Болонья» – 3:2
Голы: Жезус 45, Лосано 49, Осимхен 69 – Зиркзее 41, Барроу 51
Ранее «Удинезе» поделил очки с «Лацио».
Обзор матча «Наполи» – «Болонья»:
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Жезус (Наполи).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
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