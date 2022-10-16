Серия А. Наполи одержал десятую победу подряд

Сегодня «Наполи» в 10-м туре Серии А дома одержал непростую победу 3:2 над «Болоньей». Для команды Лучано Спаллетти это шестая победа подряд в Серии А и десятая во всех турнирах.

«Наполи» благодаря этой победе набрал 26 очков в 10 турах и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.

«Наполи» – «Болонья» – 3:2

Голы: Жезус 45, Лосано 49, Осимхен 69 – Зиркзее 41, Барроу 51

Ранее «Удинезе» поделил очки с «Лацио».

Обзор матча «Наполи» – «Болонья»: