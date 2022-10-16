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  4. ВИДЕО. Защитница Азовстали «Пташка» исполнила гимн Украины перед Класичным
Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 20:16 |
1030
0

ВИДЕО. Защитница Азовстали «Пташка» исполнила гимн Украины перед Класичным

Катерина Полищук попробовала себя в роли певицы

16 октября 2022, 20:16 |
1030
0
ВИДЕО. Защитница Азовстали «Пташка» исполнила гимн Украины перед Класичным
ФК Шахтер

Сегодня «Шахтер» во Львове обыграл «Динамо» Киев со счетом 3:1 в седьмом туре УПЛ. Символический первый удар по мячу в матче нанес защитник «Азовстали» Михаил Дианов.

Гимн Украины перед стартом матча исполняла другая известная защитница «Азовстали», парамедик Катерина Полищук (Пташка):

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ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Шахтер – Динамо
Азовсталь Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига видео фото
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Источник Sport.ua
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