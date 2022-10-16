ВИДЕО. Защитница Азовстали «Пташка» исполнила гимн Украины перед Класичным
Катерина Полищук попробовала себя в роли певицы
Сегодня «Шахтер» во Львове обыграл «Динамо» Киев со счетом 3:1 в седьмом туре УПЛ. Символический первый удар по мячу в матче нанес защитник «Азовстали» Михаил Дианов.
Гимн Украины перед стартом матча исполняла другая известная защитница «Азовстали», парамедик Катерина Полищук (Пташка):
💙💛 Парамедик з «Азовсталі» Катерина Поліщук (Пташка) виконала Гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо».#ШахтарДинамо #Shakhtar pic.twitter.com/0ytDrBSIof— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
🇺🇦 Неймовірно чуттєве виконання Гімну України парамедиком з «Азовсталі» Катериною Поліщук (Пташкою) на матчі #ШахтарДинамо.#Shakhtar pic.twitter.com/WTlxahDT0w— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
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