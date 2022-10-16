ВИДЕО. Защитница Азовстали «Пташка» исполнила гимн Украины перед Класичным

Сегодня «Шахтер» во Львове обыграл «Динамо» Киев со счетом 3:1 в седьмом туре УПЛ. Символический первый удар по мячу в матче нанес защитник «Азовстали» Михаил Дианов.

Гимн Украины перед стартом матча исполняла другая известная защитница «Азовстали», парамедик Катерина Полищук (Пташка):

💙💛 Парамедик з «Азовсталі» Катерина Поліщук (Пташка) виконала Гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо».#ШахтарДинамо #Shakhtar pic.twitter.com/0ytDrBSIof — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022