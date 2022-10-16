Украина. Премьер лига16 октября 2022, 20:01 |
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ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Шахтер – Динамо
Михаил Дианов ввел мяч в игру в начале Класичного
16 октября 2022, 20:01 |
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Сегодня во «Львове» состоялся центральный матч седьмого тура УПЛ, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» 3:1.
Символический первый удар по мячу в матче нанес знаменитый защитник «Азовстали» Михаил Дианов:
🇺🇦 Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завдав першого символічного удару в матчі «Шахтар» – «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AH6vV7bMPF— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
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