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  4. ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 20:01 |
1435
0

ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Шахтер – Динамо

Михаил Дианов ввел мяч в игру в начале Класичного

16 октября 2022, 20:01 |
1435
0
ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Шахтер – Динамо
ФК Шахтер

Сегодня во «Львове» состоялся центральный матч седьмого тура УПЛ, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» 3:1.

Символический первый удар по мячу в матче нанес знаменитый защитник «Азовстали» Михаил Дианов:

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Источник ФК Шахтер Донецк
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