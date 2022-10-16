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Украина. Первая лига
16 октября 2022, 19:50 | Обновлено 16 октября 2022, 19:54
1284
2

До Шахтера 7 очков. Динамо в нижней половине турнирной таблицы УПЛ

Команда Мирчи Луческу проиграла в Классическом

16 октября 2022, 19:50 | Обновлено 16 октября 2022, 19:54
1284
2
До Шахтера 7 очков. Динамо в нижней половине турнирной таблицы УПЛ
УПЛ

Сегодня «Динамо» в матче седьмого тура УПЛ во Львове проиграло «Шахтеру» 1:3. Для команды Мирчи Луческу это уже третье поражение в 6 матчах УПЛ в текущем сезоне.

«Динамо» снова опустилось в нижнюю половину турнирной таблицы УПЛ, и сейчас с 9 очками занимает девятое место.

От «Шахтера» киевляне отстают уже на 7 очков. От лидера, «Днепра-1», который очков в нынешнем чемпионате еще не терял, на 9 баллов.

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Dreifus
В четверг матч против Металлиста. Что-то я не уверен в победе Динамо.
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⬆️
При чём здесь Шахтёр?  И хватит травмировать игроков именно этими встречами. 
У Динамо открывается новая страница биографии и теперь их жизнь в средине таблицы.
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