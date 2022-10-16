До Шахтера 7 очков. Динамо в нижней половине турнирной таблицы УПЛ

Сегодня «Динамо» в матче седьмого тура УПЛ во Львове проиграло «Шахтеру» 1:3. Для команды Мирчи Луческу это уже третье поражение в 6 матчах УПЛ в текущем сезоне.

«Динамо» снова опустилось в нижнюю половину турнирной таблицы УПЛ, и сейчас с 9 очками занимает девятое место.

От «Шахтера» киевляне отстают уже на 7 очков. От лидера, «Днепра-1», который очков в нынешнем чемпионате еще не терял, на 9 баллов.

Турнирная таблица УПЛ