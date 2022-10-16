Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Украинская теннисистка пообщалась со своей соперницей
Несколько дней назад российская теннисистка Анастасия Гасанова прокомментировала взрывы на крымском мосту, повторяя основные нарративы российской пропаганды. По иронии судьбы, после этого жребий свел ее в парном разряде турнира WTA 125 в Руане с украинками Даяной и Иванной Ястремскими.
Даяна Ястремская рассказала о том, что пообщалась с Гасановой:
«Мы встретились с ней в раздевалке на прошлой неделе в Клуж-Напоке. Мои впечатления... да у меня просто нет слов. Это ненормально. Я показала ей это видео и спросила: "Ты правда так считаешь?". Она ответила, что да, это ее позиция. Дескать у нее накипело, что ей было жаль погибших людей в Крыму и что украинцы с этого смеялись.
Я ответила, что украинцы радовались только тому, что повредили незаконный мост, по которому постоянно ездят танки и ракеты, чтобы продолжать нас убивать и спросила, не жаль ли ей наших детей, которые погибли в Мариуполе, Буче, Харькове...После чего предложила ей пойти вслед за русским кораблем, потому что разговаривать там было не о чем».
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