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WTA
16 октября 2022, 19:26 | Обновлено 16 октября 2022, 19:38
1025
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»

Украинская теннисистка пообщалась со своей соперницей

16 октября 2022, 19:26 | Обновлено 16 октября 2022, 19:38
1025
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько дней назад российская теннисистка Анастасия Гасанова прокомментировала взрывы на крымском мосту, повторяя основные нарративы российской пропаганды. По иронии судьбы, после этого жребий свел ее в парном разряде турнира WTA 125 в Руане с украинками Даяной и Иванной Ястремскими.

Даяна Ястремская рассказала о том, что пообщалась с Гасановой:

«Мы встретились с ней в раздевалке на прошлой неделе в Клуж-Напоке. Мои впечатления... да у меня просто нет слов. Это ненормально. Я показала ей это видео и спросила: "Ты правда так считаешь?". Она ответила, что да, это ее позиция. Дескать у нее накипело, что ей было жаль погибших людей в Крыму и что украинцы с этого смеялись.

Я ответила, что украинцы радовались только тому, что повредили незаконный мост, по которому постоянно ездят танки и ракеты, чтобы продолжать нас убивать и спросила, не жаль ли ей наших детей, которые погибли в Мариуполе, Буче, Харькове...После чего предложила ей пойти вслед за русским кораблем, потому что разговаривать там было не о чем».

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Источник Большой теннис Украины
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