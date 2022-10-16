Первая лига. Ничья Карпат, два удаления Горняка-Спорт
Обе воскресных матча завершились с одинаковым счетом
Сегодня состоялись два матча Первой лиги. В группе А «Карпаты» на выезде не сумели обыграть ФСК «Мариуполь» – ничья 1:1.
Поединок группы Б между «Горняком-Спорт» и «Полтавой» завершился с аналогичным счетом. При этом «Горняк-Спорт» с 26-й минуты играл вдевятером, и сумел спастись от поражения в компенсированное время.
Группа А
ФСК «Мариуполь» – «Карпаты» – 1:1
Голы: Булгаков 12 – Тарануха 68
Группа Б
«Горняк-Спорт» – «Полтава» – 1:1
Голы: Пидручный 90+4 – Стрельцов 84
Удаления: Шинкаренко 18, Сеницкий 26 (оба – Горняк-Спорт)
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