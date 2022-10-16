Первая лига. Ничья Карпат, два удаления Горняка-Спорт

Сегодня состоялись два матча Первой лиги. В группе А «Карпаты» на выезде не сумели обыграть ФСК «Мариуполь» – ничья 1:1.

Поединок группы Б между «Горняком-Спорт» и «Полтавой» завершился с аналогичным счетом. При этом «Горняк-Спорт» с 26-й минуты играл вдевятером, и сумел спастись от поражения в компенсированное время.

Группа А

ФСК «Мариуполь» – «Карпаты» – 1:1

Голы: Булгаков 12 – Тарануха 68

Группа Б

«Горняк-Спорт» – «Полтава» – 1:1

Голы: Пидручный 90+4 – Стрельцов 84

Удаления: Шинкаренко 18, Сеницкий 26 (оба – Горняк-Спорт)

Вчера победы одержали «Оболонь» и «Нива» Тернополь.