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Украина. Первая лига
15 октября 2022, 17:25 |
58
0

Первая лига. Победы Оболони и Нивы Тернополь

Продолжается восьмой тур Первой лиги

15 октября 2022, 17:25 |
58
0
Первая лига. Победы Оболони и Нивы Тернополь
ФК Оболонь

Сегодня, 15 октября, состоялись еще четыре матча в рамках восьмого тура Первой лиги. В группе А «Нива» Тернополь минимально обыграла «Диназ», а «Эпицентр» с «Буковиной» голов не забивали.

В группе Б «Чернигов» на выезде был сильнее «Скорука», а «Оболонь» дома минимально обыграла ЛНЗ.

Группа А

«Нива» Тернополь – «Диназ» – 1:0
Гол: Волохатый 18

«Эпицентр» – «Буковина» – 0:0

Группа Б

«Скорук» – «Чернигов» – 0:2
Голы: Вовк 46, 87

«Оболонь» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Терехов 27

Вчера «Полесье» обыграло «Прикарпатье» 2:0.

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Источник Sport.ua
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