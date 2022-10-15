15.10.2022, FT 1 : 0
Украина. Первая лига15 октября 2022, 17:25 |
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Первая лига. Победы Оболони и Нивы Тернополь
Продолжается восьмой тур Первой лиги
15 октября 2022, 17:25 |
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Сегодня, 15 октября, состоялись еще четыре матча в рамках восьмого тура Первой лиги. В группе А «Нива» Тернополь минимально обыграла «Диназ», а «Эпицентр» с «Буковиной» голов не забивали.
В группе Б «Чернигов» на выезде был сильнее «Скорука», а «Оболонь» дома минимально обыграла ЛНЗ.
Группа А
«Нива» Тернополь – «Диназ» – 1:0
Гол: Волохатый 18
«Эпицентр» – «Буковина» – 0:0
Группа Б
«Скорук» – «Чернигов» – 0:2
Голы: Вовк 46, 87
«Оболонь» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Терехов 27
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