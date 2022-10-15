Украина. Первая лига15 октября 2022, 12:52 | Обновлено 15 октября 2022, 12:56
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Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 8-го тура группы Б Первой лиги
15 октября 2022, 12:52 | Обновлено 15 октября 2022, 12:56
37
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В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 8-го тура группы Б Первой лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Оболонь» Киев и «ЛНЗ» из Черкассы.
Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
13:00. Оболонь – ЛНЗ
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