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Украина. Первая лига
15 октября 2022, 12:52 | Обновлено 15 октября 2022, 12:56
37
0

Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 8-го тура группы Б Первой лиги

15 октября 2022, 12:52 | Обновлено 15 октября 2022, 12:56
37
0
Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 8-го тура группы Б Первой лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Оболонь» Киев и «ЛНЗ» из Черкассы.

Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:00. Оболонь – ЛНЗ

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Источник Sport.ua
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