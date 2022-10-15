Оболонь - ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 октября, в 13:00 начнется матч 8-го тура группы Б Первой лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Оболонь» Киев и «ЛНЗ» из Черкассы.

Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:00. Оболонь – ЛНЗ