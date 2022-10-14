Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует

«Полесье» в матче 8-го тура Первой лиги обыграло «Прикарпатье» со счетом 2:0 и продолжает уверенно лидировать в группе А.

Команда набрала 22 очка, оторвавшись от «Карпат» на 7 пунктов. «Прикарпатье» с 10 пунктами занимает 4-е место.

Первая лига. 8-й тур

Группа A

Полесье - Прикарпатье 2:0

Голы: Нестеров, 4, Козак, 27

Турнирная таблица