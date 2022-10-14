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Чемпионат Украины
Полесье
14.10.2022, FT 2 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
14 октября 2022, 15:53 | Обновлено 14 октября 2022, 16:35
299
1

Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует

Команда уверенно лидирует в группе А

14 октября 2022, 15:53 | Обновлено 14 октября 2022, 16:35
299
1
Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует
ФК Полесье

«Полесье» в матче 8-го тура Первой лиги обыграло «Прикарпатье» со счетом 2:0 и продолжает уверенно лидировать в группе А.

Команда набрала 22 очка, оторвавшись от «Карпат» на 7 пунктов. «Прикарпатье» с 10 пунктами занимает 4-е место.

Первая лига. 8-й тур

Группа A

Полесье - Прикарпатье 2:0
Голы: Нестеров, 4, Козак, 27

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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molot
Із такою грою Прикарпаття буде боротись за виживання
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