14.10.2022, FT 2 : 0
Украина. Первая лига14 октября 2022, 15:53 | Обновлено 14 октября 2022, 16:35
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Первая лига. Полесье обыграло Прикарпатье, команда уверенно лидирует
Команда уверенно лидирует в группе А
14 октября 2022, 15:53 | Обновлено 14 октября 2022, 16:35
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«Полесье» в матче 8-го тура Первой лиги обыграло «Прикарпатье» со счетом 2:0 и продолжает уверенно лидировать в группе А.
Команда набрала 22 очка, оторвавшись от «Карпат» на 7 пунктов. «Прикарпатье» с 10 пунктами занимает 4-е место.
Первая лига. 8-й тур
Группа A
Полесье - Прикарпатье 2:0
Голы: Нестеров, 4, Козак, 27
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