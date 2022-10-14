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Полесье
9 0 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
14 октября 2022, 13:55 |
169
0

Полесье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 октября в 14:00 видеотрансляцию матча 8-го тура Первой лиги

14 октября 2022, 13:55 |
169
0
Полесье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

14 октября в 14:00 проходит матч 8-го тура в Первой лиге чемпионата Украины.

Турнирная таблица Первой лиги на 14 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

14:00. Полесье Житомир – Прикарпатье Ивано-Франковск

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Источник Sport.ua
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