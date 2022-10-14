Украина. Первая лига14 октября 2022, 13:55 |
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Полесье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 октября в 14:00 видеотрансляцию матча 8-го тура Первой лиги
14 октября 2022, 13:55 |
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14 октября в 14:00 проходит матч 8-го тура в Первой лиге чемпионата Украины.
Турнирная таблица Первой лиги на 14 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
14:00. Полесье Житомир – Прикарпатье Ивано-Франковск
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