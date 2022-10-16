Матч прерван, 10’ 0 : 0
Украина. Первая лига16 октября 2022, 11:43 | Обновлено 16 октября 2022, 12:46
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Горняк-Спорт – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 8-го тура группы В Первой лиги
16 октября 2022, 11:43 | Обновлено 16 октября 2022, 12:46
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В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 8-го тура в группе В Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» и «Полтава».
Турнирная таблица Первой лиги на 16 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
12:00. Горняк-Спорт – Полтава
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