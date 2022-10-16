Горняк-Спорт – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 8-го тура в группе В Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» и «Полтава».

Турнирная таблица Первой лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

12:00. Горняк-Спорт – Полтава