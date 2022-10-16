Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горняк-Спорт – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Горняк-Спорт
Матч прерван, 10’ 0 : 0
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 октября 2022, 11:43 | Обновлено 16 октября 2022, 12:46
140
0

Горняк-Спорт – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 8-го тура группы В Первой лиги

16 октября 2022, 11:43 | Обновлено 16 октября 2022, 12:46
140
0
Горняк-Спорт – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горяк-Спорт

В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 8-го тура в группе В Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Горняк-Спорт» и «Полтава».

Турнирная таблица Первой лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

12:00. Горняк-Спорт – Полтава

По теме:
ФСК Мариуполь – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE транслция
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Залужный и Кулеба болеют за Динамо. Порадуем их»
Горняк-Спорт Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Арбитр потерял сознание в матче чемпионата беларуси
Футбол | 16 октября 2022, 10:17 2
ВИДЕО. Арбитр потерял сознание в матче чемпионата беларуси
ВИДЕО. Арбитр потерял сознание в матче чемпионата беларуси

Никаких серьезных последствий для здоровья Дмитрия Доли не выявлено

Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Бокс | 16 октября 2022, 07:35 22
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса

Деонтей вернулся на ринг с мощнейшим избиением финского боксера

Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Футбол | 15.10.2022, 20:57
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
Теннис | 15.10.2022, 13:26
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
Де Дзерби обосновал скандальное поведение в матче против Брентфорда
Футбол | 16.10.2022, 10:36
Де Дзерби обосновал скандальное поведение в матче против Брентфорда
Де Дзерби обосновал скандальное поведение в матче против Брентфорда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
16.10.2022, 05:10 1
Бокс
УАЙЛДЕР – о чемпионском бое: «Мне сказали, что Усик – человек слова»
УАЙЛДЕР – о чемпионском бое: «Мне сказали, что Усик – человек слова»
14.10.2022, 10:56
Бокс
Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
Петраков остается или нет? Павелко рассказал о контракте тренера сборной
15.10.2022, 17:49 25
Футбол
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
14.10.2022, 19:38
Бокс
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
14.10.2022, 20:19
Война
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
15.10.2022, 17:27 1
Футбол
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
14.10.2022, 16:26 2
Футбол
Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
15.10.2022, 09:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности