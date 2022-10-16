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Чемпионат мира
16 октября 2022, 13:35 | Обновлено 16 октября 2022, 13:43
1169
2

Роналдо назвал главного фаворита ЧМ-2022. Не удивил

Легендарный бразилец поделился мыслями о предстоящем мундиале

16 октября 2022, 13:35 | Обновлено 16 октября 2022, 13:43
1169
2
Роналдо назвал главного фаворита ЧМ-2022. Не удивил
Instagram. Роналдо

Легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо высказался на счет предстоящего чемпионата мира по футболу, а также назвал главного фаворита турнира:

«Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. С тем талантом, который у нас есть, мы должны быть главными героями. Это правда, что европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный.

Состоится классическое и историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами. Бразилия и Аргентина хорошо представляют наш континент, Южную Америку, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года.

Это будет отлично. Франция, Германия, Испания, Бразилия, Аргентина... Но я бы не стал размещать их в любом порядке. Сказал бы, что у них всех есть хорошие шансы на победу».

Бразилия в группе G на ЧМ-2022 в Катаре сыграет с Камеруном, Швейцарией и Сербией.

Ранее стало известно, что Роналдо мог стать владельцем клуба АПЛ.

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Источник Marca
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Та то таке. Потраплять на більш-менш організовану європейську збірну, і вилетять ще в чвертьфіналі.
 
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+1
Володимир Олійник
більше 212млн. людей ,які ледве вчаться у школах, але цілими днями товчуть мяч тому і є вибір
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0
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