Роналдо назвал главного фаворита ЧМ-2022. Не удивил

Легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо высказался на счет предстоящего чемпионата мира по футболу, а также назвал главного фаворита турнира:

«Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. С тем талантом, который у нас есть, мы должны быть главными героями. Это правда, что европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный.



Состоится классическое и историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами. Бразилия и Аргентина хорошо представляют наш континент, Южную Америку, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года.

Это будет отлично. Франция, Германия, Испания, Бразилия, Аргентина... Но я бы не стал размещать их в любом порядке. Сказал бы, что у них всех есть хорошие шансы на победу».

Бразилия в группе G на ЧМ-2022 в Катаре сыграет с Камеруном, Швейцарией и Сербией.

Ранее стало известно, что Роналдо мог стать владельцем клуба АПЛ.