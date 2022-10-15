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Англия
15 октября 2022, 00:10 |
305
0

Роналдо мог стать владельцем клуба АПЛ

Экс-форвард сборной Бразилии был близок к приобретению «Брентфорда»

15 октября 2022, 00:10 |
305
0
Роналдо мог стать владельцем клуба АПЛ
Instagram. Роналдо

Экс-форвард сборной Бразилии и «Реала» Роналдо рассказал, что несколько лет назад мог стать владельцем английского «Брентфорда»:

«Перед тем как купить «Реал Вальядолид», я искал много возможностей в Лондоне. Я жил там в течение трех лет. Я сожалею, что мне не удалось приобрести клуб в Англии, а сейчас это очень дорого. Я был близок к приобретению «Брентфорда» пять или шесть лет назад. Сейчас у них все хорошо, а у меня два других клуба, две головные боли, и в выходные я не имею покоя!».

Отметим, что 37-летний функционер является владельцем бразильского клуба «Крузейро», а также «Реал Вальядолида», выступающего в испанской Ла Лиге.

Ранее футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола, где поставил легендарного бразильца на 10-е место.

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Роналдо Брентфорд Вальядолид
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Источник Sport.ua
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