Роналдо мог стать владельцем клуба АПЛ

Экс-форвард сборной Бразилии и «Реала» Роналдо рассказал, что несколько лет назад мог стать владельцем английского «Брентфорда»:

«Перед тем как купить «Реал Вальядолид», я искал много возможностей в Лондоне. Я жил там в течение трех лет. Я сожалею, что мне не удалось приобрести клуб в Англии, а сейчас это очень дорого. Я был близок к приобретению «Брентфорда» пять или шесть лет назад. Сейчас у них все хорошо, а у меня два других клуба, две головные боли, и в выходные я не имею покоя!».

Отметим, что 37-летний функционер является владельцем бразильского клуба «Крузейро», а также «Реал Вальядолида», выступающего в испанской Ла Лиге.

Ранее футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола, где поставил легендарного бразильца на 10-е место.