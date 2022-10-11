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11 октября 2022, 00:15 | Обновлено 11 октября 2022, 00:16
734
1

100 лучших футболистов всех времен: аргентинцы во главе списка, Пеле – 4-й

Андрей Шевченко не попал в список

11 октября 2022, 00:15 | Обновлено 11 октября 2022, 00:16
734
1
100 лучших футболистов всех времен: аргентинцы во главе списка, Пеле – 4-й
Instagram. Месси и Марадона

Футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола. Лионель Месси занимает первое место в рейтинге, а его покойный соотечественник Диего Марадона – второй в рейтинге.

Топ-10 футболистов в истории:

  1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», Аргентина);
  2. Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);
  3. Криштиану Роналду («Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», Португалия);
  4. Пеле («Сантос», Бразилия);
  5. Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);
  6. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);
  7. Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия);
  8. Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ);
  9. Ференц Пушкаш («Реал», Венгрия);
  10. Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).

Отметим, что в списке есть украинец Олег Блохин. Он занимает 52-е место в рейтинге. Ещё один украинец Андрей Шевченко, который является обладатель Золотого мяча, в список не попал.

«Неделями пытаясь сузить всех футболистов до списка из 100 человек, мы в FourFourTwo теперь понимаем, какая это чепуха. Выбор становится почти невозможным, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и ​​в разные десятилетия», – написала редакция портала на сайте вдобавок к составленному собственному топу.

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Лионель Месси Диего Марадона Олег Блохин Андрей Шевченко Криштиану Роналду Пеле Зинедин Зидан Йохан Кройф Джордж Бест Франц Беккенбауэр Ференц Пушкаш Роналдо
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Источник FourFourTwo
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Комментарии 1
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Barry
мы понимаем, какая это чепуха, но все-равно опубликуем, т.к. подобные рейтинги очень нравятся быдлу и повышают популярность ресурса.
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