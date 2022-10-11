100 лучших футболистов всех времен: аргентинцы во главе списка, Пеле – 4-й

Футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола. Лионель Месси занимает первое место в рейтинге, а его покойный соотечественник Диего Марадона – второй в рейтинге.

Топ-10 футболистов в истории:

Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», Аргентина); Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина); Криштиану Роналду («Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», Португалия); Пеле («Сантос», Бразилия); Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция); Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды); Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия); Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ); Ференц Пушкаш («Реал», Венгрия); Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).

Отметим, что в списке есть украинец Олег Блохин. Он занимает 52-е место в рейтинге. Ещё один украинец Андрей Шевченко, который является обладатель Золотого мяча, в список не попал.

«Неделями пытаясь сузить всех футболистов до списка из 100 человек, мы в FourFourTwo теперь понимаем, какая это чепуха. Выбор становится почти невозможным, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и ​​в разные десятилетия», – написала редакция портала на сайте вдобавок к составленному собственному топу.