100 лучших футболистов всех времен: аргентинцы во главе списка, Пеле – 4-й
Андрей Шевченко не попал в список
Футбольный портал FourFourTwo составил список из ста лучших игроков в истории футбола. Лионель Месси занимает первое место в рейтинге, а его покойный соотечественник Диего Марадона – второй в рейтинге.
Топ-10 футболистов в истории:
- Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ», Аргентина);
- Диего Марадона («Барселона», «Наполи», Аргентина);
- Криштиану Роналду («Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», Португалия);
- Пеле («Сантос», Бразилия);
- Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция);
- Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона», Нидерланды);
- Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия);
- Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ);
- Ференц Пушкаш («Реал», Венгрия);
- Роналдо («Барселона», «Интер», «Реал», Бразилия).
Отметим, что в списке есть украинец Олег Блохин. Он занимает 52-е место в рейтинге. Ещё один украинец Андрей Шевченко, который является обладатель Золотого мяча, в список не попал.
«Неделями пытаясь сузить всех футболистов до списка из 100 человек, мы в FourFourTwo теперь понимаем, какая это чепуха. Выбор становится почти невозможным, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и в разные десятилетия», – написала редакция портала на сайте вдобавок к составленному собственному топу.
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