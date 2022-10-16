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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 11:10 |
538
1

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер в Классическом

Матч состоится уже сегодня, 16 октября

16 октября 2022, 11:10 |
538
1
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер в Классическом
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16 октября в 17:00 по Киеву на стадионе «Арена Львов» состоится матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между «Динамо» Киев и «Шахтером».

Стало известно, в какой форме сыграют команды.

«Динамо» на матч с «горняками» выйдет в домашнем комплекте экипировки бело-голубого цвета. Вратарь киевлян сыграет в салатовом.

«Шахтер» сегодняшний матч проведет в своей классической форме оранжево-черного цвета. Вратарь донецкого клуба наденет экипировку бордового цвета.

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Источник Sport.ua
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