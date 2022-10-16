ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер в Классическом

16 октября в 17:00 по Киеву на стадионе «Арена Львов» состоится матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между «Динамо» Киев и «Шахтером».

Стало известно, в какой форме сыграют команды.

«Динамо» на матч с «горняками» выйдет в домашнем комплекте экипировки бело-голубого цвета. Вратарь киевлян сыграет в салатовом.

«Шахтер» сегодняшний матч проведет в своей классической форме оранжево-черного цвета. Вратарь донецкого клуба наденет экипировку бордового цвета.