ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Шахтер в Классическом
Матч состоится уже сегодня, 16 октября
16 октября в 17:00 по Киеву на стадионе «Арена Львов» состоится матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между «Динамо» Киев и «Шахтером».
Стало известно, в какой форме сыграют команды.
«Динамо» на матч с «горняками» выйдет в домашнем комплекте экипировки бело-голубого цвета. Вратарь киевлян сыграет в салатовом.
«Шахтер» сегодняшний матч проведет в своей классической форме оранжево-черного цвета. Вратарь донецкого клуба наденет экипировку бордового цвета.
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