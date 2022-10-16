ВИДЕО. Эффектная голевая передача от Ярмоленко за Аль-Айн
Капитан сборной Украины отличился ассистом в чемпионате ОАЭ
Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко в матче 6-го тура чемпионата ОАЭ против ФК «Аль-Вахда» отличился ассистом за «Аль-Айн».
На 57-й минуте встречи Ярмоленко отдал эффектную передачу через пол-поля на Суфиана Рахими, которая, в итоге, оказалась результативной.
Отметим, что Ярмоленко провел за «Аль-Айн» шесть матчей. Андрей успел записать на свой счет два гола и три результативные передачи.
Чемпионат ОАЭ. 6-й тур
«Аль-Айн» – «Аль-Вахда» – 2:3
Голы: Рахими, 13, 57 – Силва, 43, Педро, 45, Барман, 47 (австогол)
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