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16 октября 2022, 09:28 |
618
0

ВИДЕО. Эффектная голевая передача от Ярмоленко за Аль-Айн

Капитан сборной Украины отличился ассистом в чемпионате ОАЭ

16 октября 2022, 09:28 |
618
0
ВИДЕО. Эффектная голевая передача от Ярмоленко за Аль-Айн
Instagram. Андрій Ярмоленко

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко в матче 6-го тура чемпионата ОАЭ против ФК «Аль-Вахда» отличился ассистом за «Аль-Айн».

На 57-й минуте встречи Ярмоленко отдал эффектную передачу через пол-поля на Суфиана Рахими, которая, в итоге, оказалась результативной.

Отметим, что Ярмоленко провел за «Аль-Айн» шесть матчей. Андрей успел записать на свой счет два гола и три результативные передачи.

Чемпионат ОАЭ. 6-й тур

«Аль-Айн» – «Аль-Вахда» – 2:3

Голы: Рахими, 13, 57 – Силва, 43, Педро, 45, Барман, 47 (австогол)

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Андрей Ярмоленко видео Аль-Айн Аль-Вахда чемпионат ОАЭ по футболу
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