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15 октября 2022, 20:57 |
3027
3

Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата

Второе поражение в сезоне

15 октября 2022, 20:57 |
3027
3
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
ФК Аль-Айн

В матче 6-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва уступил команде «Аль-Вахда» со счетом 2:3.

Хозяева забили на старте встречи, однако соперник сумел отыграться и победить. Андрей Ярмоленко провел на поле весь матч и сделал результативную передачу.

Для «Аль-Айна» это второе поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает 6-е место.

Чемпионат ОАЭ. 6-й тур

Аль-Айн - Аль-Вахда 2:3
Голы: Рахими, 13, 57 - Силва, 43, Педро, 45, Барман, 47 (в свои ворота)

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Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Вахда чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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Gargantua
Ребров может оказаться в Динамо даже раньше чем ожидалось )
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