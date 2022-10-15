Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Второе поражение в сезоне
В матче 6-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва уступил команде «Аль-Вахда» со счетом 2:3.
Хозяева забили на старте встречи, однако соперник сумел отыграться и победить. Андрей Ярмоленко провел на поле весь матч и сделал результативную передачу.
Для «Аль-Айна» это второе поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает 6-е место.
Чемпионат ОАЭ. 6-й тур
Аль-Айн - Аль-Вахда 2:3
Голы: Рахими, 13, 57 - Силва, 43, Педро, 45, Барман, 47 (в свои ворота)
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