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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
15.10.2022, FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
15 октября 2022, 23:10 |
142
0

Тоттенхэм - Эвертон - 2:0. Не лучшая игра Миколенко. Обзор матча АПЛ

Фрагменты матча АПЛ

15 октября 2022, 23:10 |
142
0
Тоттенхэм - Эвертон - 2:0. Не лучшая игра Миколенко. Обзор матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Эвертон» на выезде уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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