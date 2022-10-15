Англия15 октября 2022, 23:10 |
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Тоттенхэм - Эвертон - 2:0. Не лучшая игра Миколенко. Обзор матча АПЛ
Фрагменты матча АПЛ
15 октября 2022, 23:10 |
142
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В матче чемпионата Англии «Эвертон» на выезде уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь матч.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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