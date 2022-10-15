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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
15.10.2022, FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
15 октября 2022, 21:25 | Обновлено 15 октября 2022, 21:30
876
2

Второе поражение кряду. Эвертон Миколенко проиграл Тоттенхэму

Украинец провел на поле весь матч

15 октября 2022, 21:25 | Обновлено 15 октября 2022, 21:30
876
2
Второе поражение кряду. Эвертон Миколенко проиграл Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Эвертон» на выезде уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2. Для команды Фрэнка Лэмпарда это второе кряду поражение, а ливерпульцы после 10-ти матчей имеют лишь 10 очков и занимают 14-е место.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл весь матч. «Эвертон» за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот.

«Тоттенхэм» с 23 очками делит 2-е место с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 11-й тур

Тоттенхэм - Эвертон 2:0
Голы: Кейн, 59 (с пен), Хойбьерг, 86

Тоттенхэм: Льорис, Доэрти (Спенс, 90), Ромеро (Санчес, 87), Дайер, Дэвис, Хойбьерг, Бентанкур (Скипп, 90), Перишич, Ришарлисон (Биссома, 52), Сон, Кейн (Моура, 90)

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 67), Тарковски, Коади, Миколенко, Макнилл, Гуйе (Рондон, 81), Онана, Ивоби, Грей, Мопей (Калверт-Льюин, 67)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
В другому таймі не було шансів у Евертона, в першому була надія.Нажаль...
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0
pol-55
Евертон Миколенка???Микуленко з Евертоном ні про що.А от Тотем з Конте обіграли суперника без над зусиль,за то з Антонио адреналін просто пер.
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0
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