Англия15 октября 2022, 19:30 |
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Тоттенхэм – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 19:30 поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги
15 октября 2022, 19:30 |
870
2
15 октября в 19:30 в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги играют «Тоттенхэм» и «Эвертон».
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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе у ирисок.
Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.
Стартовые составы команд
Our team to face Everton ✊ pic.twitter.com/WCoslG2rXw— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 15, 2022
Our team to face @SpursOfficial 👇 pic.twitter.com/vYRWsbApRn— Everton (@Everton) October 15, 2022
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а еще лучше пропустили бы от Миколенко
матч нудный.