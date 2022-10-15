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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
54 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 октября 2022, 19:30 |
870
2

Тоттенхэм – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 19:30 поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги

15 октября 2022, 19:30 |
870
2
Тоттенхэм – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

15 октября в 19:30 в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги играют «Тоттенхэм» и «Эвертон».

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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе у ирисок.

Эвертон – Ман Юнайтед. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
дай бог чтобы и не создал.
а еще лучше пропустили бы от Миколенко
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Gargantua
пока Эвертон достаточно надежен в защите. Тотнем ничего не создал.
матч нудный.
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