В воскресенье, 16 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет с «Динамо».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Динамо», за которой следите здесь.