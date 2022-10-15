Украина. Премьер лига15 октября 2022, 20:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Динамо
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги
15 октября 2022, 20:50 |
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В воскресенье, 16 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» сыграет с «Динамо».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 17:00.
«Шахтер» - «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Динамо», за которой следите здесь.
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