В воскресенье, 16 октября «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в АПЛ с 23 очками в 9 матчах. «Ливерпуль» 11-й с 10 баллами в 8 играх.