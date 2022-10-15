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Англия
15 октября 2022, 20:16 |
209
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити

Команды сыграют в 11-м туре

15 октября 2022, 20:16 |
209
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 октября «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в АПЛ с 23 очками в 9 матчах. «Ливерпуль» 11-й с 10 баллами в 8 играх.

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Источник Sport.ua
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