Англия15 октября 2022, 20:16 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити
Команды сыграют в 11-м туре
15 октября 2022, 20:16 |
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В воскресенье, 16 октября «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч АПЛ
На данный момент «Манчестер Сити» идет вторым в АПЛ с 23 очками в 9 матчах. «Ливерпуль» 11-й с 10 баллами в 8 играх.
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