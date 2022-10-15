Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону

23-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон, который летом воспользовался разрешением ФИФА на смену клуба и на правах аренды перешел в «Фулхэм», оказался одним из 40 израильских футболистов, которые за последнее время обзавелись португальским гражданством, причем 12 игроков из указанных выступают в национальной сборной Израиля.

Юридически гражданами Португалии израильские футболисты стали в соответствии с законом о предоставлении гражданства потомкам сефардских евреев, который ранее стал скандальным из-за дела российского олигарха Романа Абрамовича.

«Гражданство Португалии делает чемпионаты, проводимые в странах Европейского союза, более доступными для израильских игроков и, таким образом, облегчает возможный переход в клубы из этой географической зоны, которые имеют ограничения на найм игроков из стран, не входящих в ЕС», - отмечает источник.

Закон 2015 года разрешал предоставлять португальское гражданство потомкам сефардов, изгнанных из Португалии пять столетий назад, только в том случае, если уполномоченный орган подтвердил эту связь, которой уже воспользовались более 50 000 человек.

Это правило вызвало споры после того, как Роман Абрамович получил португальский паспорт в 2021 году, и португальские власти начали расследование. В результате аресту был подвергнут даже раввин израильской общины Порту Даниэль Литвак, отвечавший за предоставление документа о сефардском происхождении российского олигарха.

Позже португальское правительство ужесточило правила получения гражданства, которые теперь требуют демонстрации эффективной и текущей связи с Португалией, например, посещения страны на протяжении всей жизни или наследования имущества.