Источник: Роман Абрамович получил португальское гражданство

Также у владельца «Челси» есть российский и израильский паспорта

  • 18.12.2021 17:49
  • 486 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Роман Абрамович получил португальское гражданство
© Getty Images/Global Images Ukraine

55-летний российский миллиардер Роман Абрамович, который является владельцем лондонского «Челси», получил португальское гражданство.

Сообщается, что Абрамович получил паспорт Португалии как потомок евреев-сефардов. Сефарды — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Страница Абрамовича в португальской Википедии уже отредактирована соответствующим образом.

Также ранее СМИ сообщали, что у Абрамовича есть гражданство Израиля, которое он получил в мае 2018 года.

Абрамович выкупил «Челси» летом 2003 года. Тогда лондонский клуб находился на грани разорения. В минувшем сезоне «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.

Источник — Publico

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yaroslav1107
    online
    Yaroslav1107, 18.12.2021 17:53 (изменен)
    +1
    Какое отношение к спорту имеет эта новость?
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