Источник: Роман Абрамович получил португальское гражданство

55-летний российский миллиардер Роман Абрамович, который является владельцем лондонского «Челси», получил португальское гражданство.
Сообщается, что Абрамович получил паспорт Португалии как потомок евреев-сефардов. Сефарды — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Страница Абрамовича в португальской Википедии уже отредактирована соответствующим образом.
Также ранее СМИ сообщали, что у Абрамовича есть гражданство Израиля, которое он получил в мае 2018 года.
Абрамович выкупил «Челси» летом 2003 года. Тогда лондонский клуб находился на грани разорения. В минувшем сезоне «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.
Источник — Publico
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