В воскресенье, 16 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Днепр-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 15:00.

«Рух» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1», за которой следите здесь.