Украина. Премьер лига15 октября 2022, 16:55 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1
Во Львове на стадионе «Украина» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги
15 октября 2022, 16:55 |
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В воскресенье, 16 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Днепр-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 15:00.
«Рух» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1», за которой следите здесь.
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