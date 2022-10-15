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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 16:55 |
237
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1

Во Львове на стадионе «Украина» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги

15 октября 2022, 16:55 |
237
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1
ФК Днепр-1

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Днепр-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 15:00.

«Рух» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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