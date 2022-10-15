Англия15 октября 2022, 16:03 |
1646
6
ВИДЕО. Клопп сорвался и раскритиковал Манчестер Сити
Тренер «Ливерпуля» - о предстоящем матче против «Манчестер Сити»
15 октября 2022, 16:03 |
1646
6
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрушился с критикой на «Манчестер Сити» перед очной встречей в 11-м туре АПЛ 16 октября (начало – 18:30):
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 октября 2022, 12:42 1
Агент португальца ищет новый клуб
Футбол | 15 октября 2022, 16:52 0
Украинский голкипер готовится сыграть против «Барселоны»
Футбол | 15.10.2022, 10:26
Футбол | 14.10.2022, 21:23
Футбол | 14.10.2022, 22:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.10.2022, 23:55 29
14.10.2022, 00:10 5
14.10.2022, 10:56
13.10.2022, 20:20 1
13.10.2022, 16:21 6
14.10.2022, 16:26 1
13.10.2022, 21:50 12
14.10.2022, 07:28
Так що я б на місці Клоппа не вякав а займався тренерством клуба
Нібито Клопп та стара румунська собака не пересікаються