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  4. ВИДЕО. Клопп сорвался и раскритиковал Манчестер Сити
Англия
15 октября 2022, 16:03 |
1646
6

ВИДЕО. Клопп сорвался и раскритиковал Манчестер Сити

Тренер «Ливерпуля» - о предстоящем матче против «Манчестер Сити»

15 октября 2022, 16:03 |
1646
6
ВИДЕО. Клопп сорвался и раскритиковал Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрушился с критикой на «Манчестер Сити» перед очной встречей в 11-м туре АПЛ 16 октября (начало – 18:30):

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Комментарии 6
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avk2307
Ну не зовсім все так. Багато клубів в АПЛ, той же Арсенал наприклад в рамках бюджету гравців можуть придбати. А з Холландом я думаю є якась підводна бонусна частина для всіх від агентів до самого гравця. Ну і продавав МС вперше в цьому сезоні.
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+1
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Rostyk58585968
Ну і де він зірвався? Просто сказав факт. Я би ще гірше висказався, а то питають всяку херню
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+1
AK.228
І МС має позитивний трансферний баланс, продавши гравців на багато мільйонів…
Так що я б на місці Клоппа не вякав а займався тренерством клуба 
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0
AK.228
Тобто коли ви купляєте Нуньеса за 75 млн євро , який повний футбольний нуль а МС купляє за 60 млн євро Холланда, який знищує всіх - то винен МС!?😂
Нібито Клопп та стара румунська собака не пересікаються 
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-1
Gargantua
вот потому меня тошнит от Сити, как бы красиво они не играли
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-1
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