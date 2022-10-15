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  4. Русин из Металлиста 1925 забил во втором подряд матче УПЛ
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 14:07 | Обновлено 15 октября 2022, 14:15
148
0

Русин из Металлиста 1925 забил во втором подряд матче УПЛ

Вингер харьковчан отличился в игре со «Львовом»

15 октября 2022, 14:07 | Обновлено 15 октября 2022, 14:15
148
0
Русин из Металлиста 1925 забил во втором подряд матче УПЛ
УПЛ. Ростислав Русин (справа)

В Ковалевке проходит поединок 7-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Львовом». Начало игры, напомним, было задержано по причине воздушной тревоги.

Команды завершили первый тайм. Со счетом 2:1 ведет «Металлист 1925». Автором второго гола в рядах подопечных Валерия Кривенцова стал 26-летний вингер Ростислав Русин. Он отличился во второй подряд встрече чемпионата. В предыдущем матче он поразил ворота «Колоса» (2:0).

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Львов».

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Металлист 1925 - Львов Ростислав Русин Металлист 1925 Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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