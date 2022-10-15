Русин из Металлиста 1925 забил во втором подряд матче УПЛ

В Ковалевке проходит поединок 7-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Львовом». Начало игры, напомним, было задержано по причине воздушной тревоги.

Команды завершили первый тайм. Со счетом 2:1 ведет «Металлист 1925». Автором второго гола в рядах подопечных Валерия Кривенцова стал 26-летний вингер Ростислав Русин. Он отличился во второй подряд встрече чемпионата. В предыдущем матче он поразил ворота «Колоса» (2:0).

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Львов».