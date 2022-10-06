Ростислав РУСИН: «Результат обязательно к Металлисту 1925 придет»

26-летний форвард «Металлиста 1925» Ростислав Русин рассказал Sport.ua о составляющих сенсационной победе команды над ковалевским «Колосом» (2:0) в 5-м туре чемпионата Украины. Нападающий, напомним, стал автором второго гола харьковчан в игре, отличившись при счете 1:0, когда «1925-е» уже играли вдесятером.

– Ростислав, по вашему мнению, все ли команде удалось реализовать из тренерского плана на игру в поединке с «Колосом»?

–До красной карточки в нашем составе у нас было преимущество, владели мячом и нам удавалось реализовывать то, что было на игру задумано. А после удаления, конечно, пошла уже другая игра.

– Почему после быстрого гола «Металлист 1925» отдал инициативу «Колосу», что и привело к удалению Капинуса?

– Я бы не сказал, что мы отдали инициативу. Просто имели место определенные персональные ошибки, которые и привели к той ситуации, когда Капинус уже обязан был фолить – момент был очень опасным для нас.

– Что подумалось сразу, как только поняли, что команда будет дальше играть в меньшинстве? Ведь шла только 23 минута матча.

– Первой мыслью на мгновение было разочарование. Когда команда получает удаление в своем составе, то появляется высокая вероятность того, что она в итоге может проиграть. Но это было где-то на несколько секунд. Потом пришла уверенность, что мы сможем не только не проиграть, а и победить.

– Через 7 минут после удаления счет стал 2:0 в пользу «Металлиста 1925». Это был фарт, или что-то другое?

– Возможно, там был и фарт. Но у меня перед тем угловым было чувство, что именно сейчас мы сможем забить. Это было что-то личное. И ожидания оправдались: это был, по сути, первый момент за весь этот сезон, когда я смог замкунть передачу на дальней стойке, хотя регулярно там ее жду.

– То есть, это был заготовленный розыгрыш?

– Можно сказать и так.

– Игра с «Колосом» была после двухнедельной международной паузы. Насколько простой вообще сказывался на действиях команды?

– На действия команды пауза не влияла. Она оказала влияние на наше желание. Есть желание больше играть, поэтому пауза в две недели – это очень большая пауза, по моему мнению. У нас нет сейчас 3-4 национальных турниров, как, скажем, в Англии, потому играть очень хочется.

– А негативных воспоминаний от крупного поражения от «Днепра-1» со счетом 0:3 перед паузой не было?

– Нет, совсем, ту игру уже забыли. После нее у нас была товарищеская игра с «Черноморцем», поэтому о «Днепр-1» никто не упоминал. Так что, мы к «Колосу» готовились в хорошем настроении.

– Вторую половину матча «Колос» провел с позиции силы, много атаковал. Что помогло устоять и не пропустить?

– У нас было большое желание. Мы очень хотели обыграть «Колос». Если бы мы проиграли, то отдалились от группы лидеров, а так – победили, и есть отставание только в два пункта. Поэтому отдача всех игроков команды и игровая дисциплина помогли там победить. Мы на поле делали все правильно, правильно перемещались, и нас не подводили физические качества.

– По 5-балльной системе на сколько оцените игру командыв матче?

– Я бы поставил самый высокий балл – 5. Мы смогли забить в меньшинстве, и в итоге отыграли на ноль. Это, по-моему, точно на пять баллов.

– На официальном уровне вы до этого давно не забивали. Помните, когда это было в последний раз?

– Да. Это было, когда я еще играл за «Рух» (сентябрь 2020 года. – прим. Sport.ua). Поразил я тогда ворота «Колоса». Потом я много пропустил из-за травм, был переход к «Металлист 1925» и вновь травмы.

– У вас на «Колосе» есть какой-то зуб?

– (смеется) Я не знаю, но выходит где-то так. Могу еще вспомнить, что летом этого года я тоже забил «Колосу» в товарищеской игре.

– Осенью 2021-го, после перехода в «Металлист 1925», вы не играли из-за череды травм. Забыли ли уже тот период как страшный сон?

– Да, уже забыл. Хорошо, что все позади.

– Ростислав, «Металлист 1925» сейчас 7-й в таблице УПЛ, находясь за, скажем так, группой лидеров из шести клубов. Что команде нужно, чтобы подняться еще выше и присоединиться к лидерам?

– Нам нужно прибавлять в своей игре. Это – безусловно. Мы во всех матчах играли исключительно на результат, но не в каждой игре нам удавалось показать свою игру. Скажем, в матче с «Колосом» до красной карточки мы играли в игру, которая была очень близка к той, что от нас требует главный тренер. Нам нужно продолжать действовать в том же духе, и хорошо готовиться к следующим матчам. Если все будет именно так, то результат обязательно к нам придет, по моему мнению. На будущее это психологически придаст команде уверенность, и мы сможете быть в верхней части турнирной таблицы.

– В предстоящий уик-энд игра с «Александрией», которая располагается в таблице выше «Металлиста 1925». Что именно, по-вашему, станет определяющим в матче?

– Это будет трудная игра. Нам, как я уже говорил, надо будет показать свою игру, нужно создавать больше моментов, и, конечно, их реализовывать. «Александрия» – очень хорошая команда. Против нее играть тяжело.

– Впереди еще больше половины первой части сезона. И, тем не менее: какую позицию в таблице УПЛ на финише осенней части сезона в «Металлисте 1925» будут считать удовлетворительной?

– Интересный вопрос. Конкретное место назвать сложно. Есть желание быть в таблице как можно выше. Уверен, этого хотят у нас и все игроки, и тренерский штаб, и наши болельщики.