Украина. Первая лига15 октября 2022, 13:24 | Обновлено 15 октября 2022, 13:44
46
0
Скорук – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 12:00 видеотрансляцию матча Первой лиги
15 октября 2022, 13:24 | Обновлено 15 октября 2022, 13:44
46
0
Смотрите 15 октября в 12:00 видеотрансляцию матча Первой лиги
12:00. Скорук – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вовк (Чернигов).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вовк (Чернигов).
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