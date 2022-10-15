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Чемпионат Украины
Скорук
15.10.2022, FT 0 : 2
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 октября 2022, 13:24 | Обновлено 15 октября 2022, 13:44
46
0

Скорук – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 12:00 видеотрансляцию матча Первой лиги

15 октября 2022, 13:24 | Обновлено 15 октября 2022, 13:44
46
0
Скорук – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

Смотрите 15 октября в 12:00 видеотрансляцию матча Первой лиги

12:00. Скорук – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вовк (Чернигов).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вовк (Чернигов).
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Источник Sport.ua
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