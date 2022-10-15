Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 октября, в 15:00 начнется матч 8-го тура группы А Первой лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Эпицентр» Дунаевцев и «Буковина» из Черновцов.

Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

15:00. Эпицентр – Буковина