Украина. Первая лига15 октября 2022, 10:40 | Обновлено 15 октября 2022, 10:43
45
0
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 15:00 видеотрансляцию матча 8-го тура группы А Первой лиги
15 октября 2022, 10:40 | Обновлено 15 октября 2022, 10:43
45
0
В субботу, 15 октября, в 15:00 начнется матч 8-го тура группы А Первой лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Эпицентр» Дунаевцев и «Буковина» из Черновцов.
Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
15:00. Эпицентр – Буковина
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2022, 22:35 45
«Шахтер» отказал киевскому клубу в просьбе о переносе матча 7-го тура
Футбол | 15 октября 2022, 01:48 0
Главный тренер молодежной сборной U-21 получил PRO-диплом УЕФА
Бокс | 15.10.2022, 06:00
Футбол | 14.10.2022, 21:23
Футбол | 14.10.2022, 12:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.10.2022, 00:30 35
13.10.2022, 21:50 12
Война
13.10.2022, 21:27 2
14.10.2022, 07:28
13.10.2022, 10:27 31
13.10.2022, 10:48 1
13.10.2022, 14:20