Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Эпицентр
15.10.2022 15:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 октября 2022, 10:40 | Обновлено 15 октября 2022, 10:43
45
0

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 15:00 видеотрансляцию матча 8-го тура группы А Первой лиги

15 октября 2022, 10:40 | Обновлено 15 октября 2022, 10:43
45
0
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

В субботу, 15 октября, в 15:00 начнется матч 8-го тура группы А Первой лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Эпицентр» Дунаевцев и «Буковина» из Черновцов.

Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

15:00. Эпицентр – Буковина

По теме:
Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива Тернополь - Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина Черновцы смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Футбол | 14 октября 2022, 22:35 45
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»

«Шахтер» отказал киевскому клубу в просьбе о переносе матча 7-го тура

РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»
Футбол | 15 октября 2022, 01:48 0
РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»
РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»

Главный тренер молодежной сборной U-21 получил PRO-диплом УЕФА

Уайлдер возвращается. Хелениус – непростой оппонент, шансы на победу равны
Бокс | 15.10.2022, 06:00
Уайлдер возвращается. Хелениус – непростой оппонент, шансы на победу равны
Уайлдер возвращается. Хелениус – непростой оппонент, шансы на победу равны
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Футбол | 14.10.2022, 21:23
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Футбол | 14.10.2022, 12:20
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
14.10.2022, 00:30 35
Футбол
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
13.10.2022, 21:50 12
Футбол
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
ФОТО. Орки использовали фото Марлоса и Мораеса для фейка о донорах спермы
13.10.2022, 16:20
Война
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
ФОТО. Специальный аукцион. Ренн проявил солидарность с Украиной
13.10.2022, 21:27 2
Футбол
Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
Ломаченко назвал пять лучших боксеров своей весовой категории
14.10.2022, 07:28
Бокс
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
13.10.2022, 10:27 31
Футбол
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
13.10.2022, 10:48 1
Бокс
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
13.10.2022, 14:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности