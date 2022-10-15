Нива Тернополь - Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 октября, в 13:30 начнется матч 8-го тура в группе В Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят тернопольская «Нива» и «Диназ» из Вышгорода.

Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород