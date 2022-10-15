Украина. Первая лига15 октября 2022, 08:10 | Обновлено 15 октября 2022, 08:14
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Нива Тернополь - Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 13:30 видеотрансляцию матча 8-го тура группы А Первой лиги
15 октября 2022, 08:10 | Обновлено 15 октября 2022, 08:14
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В субботу, 15 октября, в 13:30 начнется матч 8-го тура в группе В Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят тернопольская «Нива» и «Диназ» из Вышгорода.
Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород
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