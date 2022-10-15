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Украина. Первая лига
15 октября 2022, 08:10 | Обновлено 15 октября 2022, 08:14
11
0

Нива Тернополь - Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 13:30 видеотрансляцию матча 8-го тура группы А Первой лиги

15 октября 2022, 08:10 | Обновлено 15 октября 2022, 08:14
11
0
Нива Тернополь - Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

В субботу, 15 октября, в 13:30 начнется матч 8-го тура в группе В Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят тернопольская «Нива» и «Диназ» из Вышгорода.

Турнирная таблица Первой лиги на 15 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Нива Тернополь Диназ Вышгород
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Источник Sport.ua
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