РОТАНЬ: «Совесть мне не позволяет требовать переноса тура УПЛ в ноябре»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал, как получил PRO-диплом УЕФА и получил с командой пропуск на Евро-2023 U-21:

– Мы планируем сбор с 15 по 23 ноября, но для этого должны сложиться некоторые факторы – в Украине в это время будет в разгаре соревновательный цикл.

Начнем с того, что все мы прекрасно понимаем, в какое время живем. Большое дело, что в условиях войны чемпионат Украины вообще стартовал, и за это благодарность нашим воинам, а также руководителям УАФ и клубов. Сезон был начат с небольшим опозданием, притом со своей стороны мы, равно как и национальная сборная, просили УПЛ не назначать тур накануне наших сентябрьских матчей. Это не связано с желанием получить дополнительное время на подготовку.

Дело не в этом, а в обычной логистике, ведь добираться до места нашей сентябрьской дислокации нам пришлось почти целые сутки. Если бы не было отмены тура, игрокам не хватило времени даже на то, чтобы просто выспаться – ни о какой работе речь вообще не шла бы.

– Что вам мешает требовать и сейчас отмены еще одного тура, чтобы провести сбор в ноябре?

– Совесть (улыбается). Мы не можем пренебрегать интересами клубов, потому что именно они готовят футболистов для сборных. Чем стабильнее будут клубы, тем лучше для нас. В этой ситуации приняли следующее решение: на сбор в ноябре позовем всех наших легионеров (возможно, среди них будут и новые имена), а также игроков УПЛ, которых согласятся отпустить клубы. Мы все понимаем, поэтому даже не поднимаем вопрос по поводу стабильно выступающих в основе футболистов или просто иногда выходят на замену. Другое дело – ребята, которые вообще не играют, а в основном только тренируются. Полагаю, этот сбор пойдет им только на пользу.

Готовясь к финальному раунду Евро, мы не должны забывать, что уже в сентябре следующего года стартует новый цикл для новой молодежки, поэтому перед нами, в связи с тем, что в Украине отсутствует сборная U-20, стоит непростая задача. Параллельно нужно работать на перспективу. В марте и июне на это может просто не хватить. К тому же, судя по нынешней ситуации, мы не исключаем, что некоторые наши лидеры в любой момент могут пойти на повышение. Потому нужно постоянно смотреть в завтрашний день.

– Как идут переговоры с клубами?

– По-разному, но в целом к ​​нашей просьбе относятся с пониманием. К примеру, Рух и Черноморец в наших интересах вообще согласились сдвинуть свой матч на несколько дней. Есть определенные нюансы по другим командам, но я надеюсь, что они разрешатся положительно. Мы понимаем, что это не официальная дата ФИФА (клубы вправе отпускать только участников чемпионата мира), но, по моей информации, в ноябре собираются все сборные, которые едут на молодежное Евро. Не хочется со старта давать всем им фору.

– С кем планируете сыграть?

– Вариантов пока хватает. Конечно, нужно действовать быстро, не заставляя соперников ждать. Но, пожалуй, не помешает увидеть и результаты жеребьевки. То есть все поймем только после 18 октября.

Сразу хочу сказать, что как бы ни закончилась эта история, мы не будем ни в чем винить клубы и УПЛ. Они всегда шли нам навстречу. Надеюсь, так будет и на этот раз, потому что все прекрасно понимают, что в наше сложное время любой матч любой команды на международной арене – это лишняя возможность напомнить миру, что у нас идет война.

Я очень горжусь тем, что футболисты молодежной сборной Украины берут пример с наших воинов. У нас в команде, кажется, у каждого третьего игрока сейчас на фронте кто-то из родных – родители, братья. Ребята мало об этом говорят, но многое делают как для них, так и для других представителей ВСУ…