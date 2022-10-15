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Молодежные турниры
15 октября 2022, 01:48 | Обновлено 15 октября 2022, 02:01
42
0

РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»

Главный тренер молодежной сборной U-21 получил PRO-диплом УЕФА

15 октября 2022, 01:48 | Обновлено 15 октября 2022, 02:01
42
0
РОТАНЬ: «У меня уже на руках досье на всех участников Евро-2023 U-21»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал, как получил PRO-диплом УЕФА и завоевал с командой пропуск на Евро-2023 U-21:

– Отныне вы – обладатель тренерского диплома высшей категории. Это было сложное обучение?

– Оно было очень интересным. Центр лицензирования УАФ предложил нам разнообразную и насыщенную программу. Учеба проходила в несколько сессий, мы слушали лекции профессиональных специалистов, проводили практическую работу, обменивались опытом с коллегами, сдавали зачеты и экзамены. Я очень благодарен руководителю тренерских курсов Валерию Шамардину, который в такое непростое время смог довести это дело до конца. Ведь два последних этапа нашей учебы проходили уже во время войны.

– Учитывая вашу занятость на финальной сессии PRO-диплома, вы, пожалуй, еще не успели проанализировать ваш победный поединок со Словакией. Теперь будет время подвести итоги?

– Считаю, что с итогами спешить не надо – все самое интересное у нашей команды еще впереди. Анализ игр со словаками мы уже провели, а сейчас готовимся к жеребьевке. У меня уже есть минимальное досье на всех участников молодежного Евро.

– Кого хотите получить в соперники?

– Те команды, которые мы сможем победить. Радует, что наши футболисты хотят сыграть с сильнейшими сборными. Это говорит только о том, что ребята уверены в своих силах – они не боятся играть против кого-либо. Пожалуй, это и есть самый главный результат отборочного цикла. Причем ключевое здесь именно играть, а не драться.

– С победными эмоциями справлялись долго?

– В футболе важно как можно скорее переключаться с одного матча на следующий. Мы в команде сразу договорились: радуемся день – работаем дальше. В особенности это касается наших футболистов, вернувшихся в клубы и продолживших решать там свои турнирные задачи. Вижу, что подавляющее большинство из них уехало из молодежки в прекрасном тонусе. Мы продолжаем следить за каждым игроком, присматриваемся к потенциальным новичкам, поддерживаем с ними постоянную связь. Словом, праздновать особо времени нет. Да и праздновать пока нечего – решение главной задачи впереди.

Я не люблю никого выделять, но последний матч «Шахтера» с «Реалом» доставил мне большое удовольствие и гордость за тех ребят, которых мы хорошо знаем. Один из моих помощников сказал им после матчей со Словакией, что хотел не столько на чемпионат Европы, сколько продолжить работу именно с этим коллективом. Я с ним соглашаюсь – у нас действительно команда с большой буквы. Она способна и дальше удивлять своих соперников, но для этого мы будем увеличивать требования. Думаю, игроки будут к ним готовы.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 PRO-диплом УЕФА тренерские курсы
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Источник zbirna.com
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