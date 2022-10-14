Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль всегда был вызовом для нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку «Ливерпулю» в преддверии очного поединка в 11-м туре английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» всегда был нашим самым большим вызовом, так будет и сейчас. С учетом чемпионата мира в таблице может произойти все что угодно. На «Энфилде» мы всегда играли очень хорошо. Будь то победа или поражение, мы демонстрировали невероятный характер.

Я не обращаю внимания на то, что сейчас у них хороший или плохой период. Они знают, что в последние годы мы боролись за большинство соревнований и титулов. И мы были немного лучше, особенно в АПЛ, но ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю», – рассказал Гвардиола.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 18:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позволил себе лестную характеристику в адрес «горожан» Манчестера.