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Англия
14 октября 2022, 16:26 | Обновлено 14 октября 2022, 16:27
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Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира

Наставник «Ливерпуля» оценил коллектив Пепа Гвардиолы – «Манчестер Сити»

14 октября 2022, 16:26 | Обновлено 14 октября 2022, 16:27
1031
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Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в 11-м туре чемпионата Англии. По признанию немца, его подопечным предстоит выяснить отношения с лучшей командой планеты на настоящий момент.

«Это домашняя игра, это «Энфилд», мы против «Манчестер Сити». Да, они сейчас, безусловно, лучшая футбольная команда в мире, так оно и есть, но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Знаем, что нам помогает весь «Энфилд», и попытаемся это использовать.

Наслаждаюсь ли я игрой против Гвардиолы и его команды? Очень, очень. Не то чтобы мне не нравилось играть другие матчи, просто это особый вызов, потому что они хороши везде. Нет слабых мест, когда вы говорите: «Хорошо, мы можем сделать это и они могут испытывать трудности здесь или здесь». Честно говоря, их немного, но именно поэтому они такая команда, какая есть», - рассказал Клопп.

Игра «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 18:30 по киевскому времени.

Ранее Юрген Клопп дал оценку игре норвежского нападающего «горожан» Манчестера Эрлинга Холанда.

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Источник ФК Ливерпуль
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