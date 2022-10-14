Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в 11-м туре чемпионата Англии. По признанию немца, его подопечным предстоит выяснить отношения с лучшей командой планеты на настоящий момент.

«Это домашняя игра, это «Энфилд», мы против «Манчестер Сити». Да, они сейчас, безусловно, лучшая футбольная команда в мире, так оно и есть, но мы все равно попробуем, зная, что нет никаких гарантий. Знаем, что нам помогает весь «Энфилд», и попытаемся это использовать.

Наслаждаюсь ли я игрой против Гвардиолы и его команды? Очень, очень. Не то чтобы мне не нравилось играть другие матчи, просто это особый вызов, потому что они хороши везде. Нет слабых мест, когда вы говорите: «Хорошо, мы можем сделать это и они могут испытывать трудности здесь или здесь». Честно говоря, их немного, но именно поэтому они такая команда, какая есть», - рассказал Клопп.

Игра «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 16 октября, начало – в 18:30 по киевскому времени.

Ранее Юрген Клопп дал оценку игре норвежского нападающего «горожан» Манчестера Эрлинга Холанда.