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  4. Юрген КЛОПП: «Холанд установил новые стандарты физики»
Англия
14 октября 2022, 15:04 |
558
0

Юрген КЛОПП: «Холанд установил новые стандарты физики»

Тренер «Ливерпуля» – о форварде «Манчестер Сити»

14 октября 2022, 15:04 |
558
0
Юрген КЛОПП: «Холанд установил новые стандарты физики»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча против «Манчестер Сити» (16 октября) поделился своим мнением по поводу Эрлинга Холанда:

«Когда играешь против лучшего нападающего в мире, то должен следить, чтобы он не получил много мячей. Это вызов для нас, мы будем стараться. Играя с «Сити», если ты закрываешь Холанда большим количеством игроков, то открываешь пространство для других игроков мирового класса. Это проблема, и мы попытаемся найти решение.

Мы встречались с Эрлингом, когда он играл в «Зальцбурге». Он был ещё моложе, чем сейчас, но уже тогда был заметен потенциал. Уже тогда мы думали о том, как его закрыть. И он всё равно забил! Он установил новые стандарты с точки зрения физики.

Он сочетает физику, технику и понимание игры. Он ориентируется на поле, балансируя на грани офсайда, читает эти моменты очень хорошо. Также вокруг него есть одни из лучших футболистов мира, которые могут сделать передачу. Де Брюйне, Гюндоган, Фоден, Марез. Идеально, без сомнений».

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Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник Sky Sports
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