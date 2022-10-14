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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 16:50 |
140
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Ворскла

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги

14 октября 2022, 16:50 |
140
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Ворскла
ФК Металлист

В субботу, 15 октября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Ворскла».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Киева Александр Соловьян. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Ворскла». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Ворскла», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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