Текущая турнирная ситуация в УПЛ. Минай и Верес позабыли вкус побед
Матчем «Минай» - «Верес» стартовал 7-й тур чемпионата Украины
В стартовом поединке 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Минай» и «Верес». Клубы победителя не определили, разойдясь миром 0:0.
В турнирной таблице УПЛ «Верес» занимает 4 место, имея в активе 11 очков. В трех крайних матчах команда Юрия Вирта не может выиграть – 2 ничьи, 1 поражение.
Еще хуже серия без побед у «Миная», который идет на 11 позиции с 6 пунктами. Он без выигрышей уже в 4 встречах – 2 ничьи, 2 поражения.
18 октября «Верес» сыграет на выезде со «Львовом», а «Минай» 19-го числа померится силами с «Металлистом 1925».
В других матчах 7-го тура УПЛ сыграют:
15 октября
- «Металлист» – «Ворскла»
- «Металлист 1925» – «Львов»
16 октября
- «Рух» – «Днепр-1»
- «Шахтер» – «Динамо»
Матч «Заря» – «Колос» отложен на более поздний срок, а встреча «Черноморец» – «Кривбас» состоится 2 декабря. Еще 25 августа был проведен поединок «Ингулец» – «Александрия» (1:2).
Турнирная таблица УПЛ
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