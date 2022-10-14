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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 15:20 | Обновлено 14 октября 2022, 15:26
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Текущая турнирная ситуация в УПЛ. Минай и Верес позабыли вкус побед

Матчем «Минай» - «Верес» стартовал 7-й тур чемпионата Украины

14 октября 2022, 15:20 | Обновлено 14 октября 2022, 15:26
70
0
Текущая турнирная ситуация в УПЛ. Минай и Верес позабыли вкус побед
УПЛ. Минай и Верес сыграли вничью

В стартовом поединке 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Минай» и «Верес». Клубы победителя не определили, разойдясь миром 0:0.

В турнирной таблице УПЛ «Верес» занимает 4 место, имея в активе 11 очков. В трех крайних матчах команда Юрия Вирта не может выиграть – 2 ничьи, 1 поражение.

Еще хуже серия без побед у «Миная», который идет на 11 позиции с 6 пунктами. Он без выигрышей уже в 4 встречах – 2 ничьи, 2 поражения.

18 октября «Верес» сыграет на выезде со «Львовом», а «Минай» 19-го числа померится силами с «Металлистом 1925».

В других матчах 7-го тура УПЛ сыграют:

15 октября

  • «Металлист» – «Ворскла»
  • «Металлист 1925» – «Львов»

16 октября

  • «Рух» – «Днепр-1»
  • «Шахтер» – «Динамо»

Матч «Заря» – «Колос» отложен на более поздний срок, а встреча «Черноморец» – «Кривбас» состоится 2 декабря. Еще 25 августа был проведен поединок «Ингулец» – «Александрия» (1:2).

Турнирная таблица УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Верес Ровно
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Источник Sport.ua
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