Текущая турнирная ситуация в УПЛ. Минай и Верес позабыли вкус побед

В стартовом поединке 7-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Минай» и «Верес». Клубы победителя не определили, разойдясь миром 0:0.

В турнирной таблице УПЛ «Верес» занимает 4 место, имея в активе 11 очков. В трех крайних матчах команда Юрия Вирта не может выиграть – 2 ничьи, 1 поражение.

Еще хуже серия без побед у «Миная», который идет на 11 позиции с 6 пунктами. Он без выигрышей уже в 4 встречах – 2 ничьи, 2 поражения.

18 октября «Верес» сыграет на выезде со «Львовом», а «Минай» 19-го числа померится силами с «Металлистом 1925».

В других матчах 7-го тура УПЛ сыграют:

15 октября

«Металлист» – «Ворскла»

«Металлист 1925» – «Львов»

16 октября

«Рух» – «Днепр-1»

«Шахтер» – «Динамо»

Матч «Заря» – «Колос» отложен на более поздний срок, а встреча «Черноморец» – «Кривбас» состоится 2 декабря. Еще 25 августа был проведен поединок «Ингулец» – «Александрия» (1:2).

Турнирная таблица УПЛ