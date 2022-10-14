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Чемпионат Украины
Хуст
14.10.2022, FT 5 : 1
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 октября 2022, 12:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:55
164
0

Хуст – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

14 октября 2022, 12:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:55
164
0
Хуст – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
YouTube

14 октября в 12:00 проходит матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Турнирная таблица Второй лиги на 14 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

12:00. Хуст – Васт Николаев

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Хуст).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Каранга (Васт).
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Источник Sport.ua
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