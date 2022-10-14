Украина. Вторая лига14 октября 2022, 12:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:55
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Хуст – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги
14 октября 2022, 12:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:55
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14 октября в 12:00 проходит матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.
Турнирная таблица Второй лиги на 14 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
12:00. Хуст – Васт Николаев
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Хуст).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Луцив (Хуст).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Каранга (Васт).
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